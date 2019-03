Ældrepleje. Hvem skal så passe de gamle?

"Hvem skal passe de gamle" var overskriften på et indlæg i Fyens Stiftstidende den 8. marts. Et indlæg som jeg læste med stor interesse som Fællestillidsrepræsentant for Social- og sundhedspersonalet i Nyborg Kommune, og som jeg gerne vil kommentere på.

Spørgsmålet er i den grad relevant! Vi ved at antallet af ældre i de kommende år stiger, nærmest eksplosivt, og vi ved at der i den grad mangler uddannet personale på området. Vi er dybt afhængige af, at gode kræfter gør en ekstra indsats for at få uddannet det nødvendige personale.

Men det er også nødvendigt at skabe gode arbejdsforhold, så de ansatte ikke flygter fra området, som det nævnes i indlægget. Det er ikke kun Nyborg Kommunes embedsfolk og politikkerne, der har bekymrende panderynker, når vores social- og sundhedspersonale fravælger Nyborg Kommune som arbejdsgiver.

De panderynker er i den grad også at finde i vores bagland, når de kollegaerne mangler i hverdagen. Og også borgerne mangler de kendte hjælpere.

Uanset så har vi alle et ansvar for at sikre vores kerneopgave, som er: " SAMMEN med borgeren at skabe mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv ". Det forudsætter imidlertid, at vi sammen støtter medarbejdernes lyst og engagement for at gøre en ekstra indsats. Og det gøres altså ikke ved at opsige de aftaler, vi har indgået med ledelsen, og her tvinge de ansatte til at afspadsere.

Aftalerne sikrer netop det, der efterlyses. Aftalerne giver mulighed for de ansatte, der har behov for det, kan tage ekstra timer og supplere deres deltidsløn. Og aftalerne giver også mulighed for at afspadsere, hvad der lige netop kan være det, der gør, at man kan klare nogle ekstra år i jobbet.

Vi har alle forskellige behov, og derfor skal de muligheder være til stede for den ansatte. Det er en vigtig del af en fælles rekrutterings- og fastholdelsesstrategi!

Arbejdsfællesskabet kalder på ALLE gode kræfter, og det gøre ikke ved at opsige de aftaler vi har været enige om og så tvinge de ansatte til at afspadsere. Når KL opfordrer til at man skal arbejde mere, er det altså det modsatte af afspadsere!

Vi er faktisk klar til at samarbejde for at indfri de gode intentioner. Lad os nu gøre os umage med det.