Ældredebat: Mangel på boliger og personale

Og de anerkendte alle fire, at en snarlig mangel på boliger og plejecenterpladser til ældre og en sideløbende mangel på uddannet personale er to store udfordringer, Nyborg Kommune står over for.

Et fremtidigt - og meget snarligt - øget behov for flere plejecenterpladser til et stadigt voksende antal ældre. Og knaphed på uddannet personale, der kan tage sig af de ældre, hvad enten de er i eget hjem eller på et plejecenter.

Med dét spørgsmål opsummerede en af tilhørerne, Karen Johansen, de to store emner, der dominerede et velbesøgt debatmøde torsdag eftermiddag på Café Danehof i Nyborg:

Nyborg: - Hvad vil I gøre, hvis det ikke er muligt at skaffe personale til et nyt plejecenter?

Færre varme hænder

Dansk Folkepartis Carsten Kudsk, som også er formand for Nyborg Kommunes ældreudvalg, var allerede i den kommunale valgkamp for to år siden fremme med et forslag om et nyt plejecenter på havnearealerne i Nyborg.

- Det kom jeg ikke igennem med dengang. Og det kan godt være, mit projekt og placeringen ikke var det rigtige. Men alle tanker og idéer er velkommen, og jeg synes, der kan være en idé i at holde stort borgermøde om det her, sagde han.

SF's Suzette Frovin var heller ikke i tvivl.

- Vi er nødt til at se på behovet for flere plejeboliger og finde en løsning. Og jeg håber, I vil blande jer, tilføjede hun.

Hvad en fremtidig og snarlig mangel på personale i ældreplejen angår, var de fire også enige.

- Der er færre varme hænder i ældreplejen i dag, og det er vigtigt, at vi får flere ind, som Sonja Marie Jensen (S) understregede.

Hun blev suppleret af Venstres Kaj Refslund:

- Det er en stor udfordring for os at skaffe personale. Og vi er ganske enkelt nødt til at gøre det mere attraktivt at arbejde med ældrepleje, påpegede han.

De to store spørgsmål - manglen på ældreboliger og plejepersonale - bliver utvivlsomt også to af dem, politikerne i Nyborgs byråd skal finde svar på, når de sidst i september tager fat på forhandlingerne om det kommunale budget for 2020.