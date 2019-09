Ældre Sagen udfordrer: Debatmøde om ældreservice

Nyborg: Umiddelbart før, de lokale politikere tager fat på forhandlingerne om næste års budget, skal fire af dem svare på et af tidens meget aktuelle spørgsmål:

Hvordan vil I sikre en værdig ældreservice i Nyborg?

De fire politikere - borgmester Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (S), Carsten Kudsk (DF) og Suzette Frovin (SF) - repræsenterer samtlige byrådets partier.

Og de vil under et debatmøde torsdag eftermiddag på Café Danehof i Sprotoften give deres bud på, hvordan Nyborg i en tid, hvor der er et stigende antal ældre og begrænsede midler på de kommunale budgetter, kan sikre ældre medborgere et acceptabelt serviceniveau.

Debatmødet på Café Danehof begynder torsdag klokken 16, og der vil i de to timer, det varer, blive rig lejlighed for tilhørerne til at stille de fire politikere spørgsmål i tilknytning til dagens emne.

Debatmødet er arrangeret af Ældre Sagens to lokale afdelinger i Nyborg og Ullerslev, mens Stiftstidendes redaktør Kasper Riggelsen er ordstyrer.