Årsmøde hos DN bekræfter vigtig arbejdsindsats

Nyborg: Danmarks Naturfredningsforening, DN, har netop holdt årsmøde, og her blev det i beretningen bekræftet, at der stadig er masser af opgaver for DN.

Rundt omkring bliver der bygget nyt og planlagt nye tiltag i landbruget, som går ud over naturen. Et særligt fokuspunkt i Nyborg Kommune er den lave score på biodiversitet/mangfoldighed.

På mødet var der valg til bestyrelsen som nu består af Pia Ellegaard Jørgensen, formand. Charlotte Vesterlund Mcainsh, næstformand. Marie Kathrine Wittorff, Daniel Franciere, Nanna Bille Adamsen, Mariann Brandt og Jens Solvang, suppleant.