Årets sidste dag: Koldt gys med østers og bobler

Årets sidste dag var også premiere på et køligt møde i Storebælt serveret på en bund af østers og champagne. 200 dyppede sig i et stykke med næsten havblik ved Hotel Hesselet i Nyborg.

Det var dagen, da fortrinsvis fynboer i det lette dress valgte at hoppe i havet, før de senere på aftenen hoppede hen over midnat og ind i det nye år. Sand mellem tæerne og en stille brise fra nordvest sendte deltagerne direkte ud i Storebælt - fra stranden ud for Hotel Hesselet.

Vinterbadning er både sundt, hurtigt og billigt. Det eneste, det faktisk kræver, er vand og vinter. Men selvom udstyr til vinterbadning er begrænset, så er der alligevel et par forhold, som hjælper til at gøre vinterbadningen både mere behagelig og sikker. Som vinterbader er det en god ide at medbringe:

Premieren på Nyborg Nytårsbad var et hit med cirka 200 badegæster, som snuppede det kolde gys ud for Hotel Hesselet på årets sidste dag. Foto: Michael Bager

150 franske østers

For mange vinterbadere er det ren rutine med Storebælt. Men havneselskabet ADP's sponsorat og Nyborg Kommunes invitation til et nytårsvisit i det kolde hav er en helt særlig premiere. For selv om en del er vant til at hoppe i fra badebroen henne ved Storebæltsbadet, så fik årets sidste livtag med vintervandet en ny betydning. Nytårsbadet blev nemlig ledsaget af én af de mest inkarnerede vinterbadere af alle, nemlig østersen. Den og de øvrige 150 franske østers åbnede sig gerne for den nye event, som også indebar et fyrværkeri af bobler og kransekage.

Baderådene blev fulgt, for ingen badede alene og alle var fælles om skålen, som blev udbragt på stranden for et nyt år. Her trakterede tjenere fra Hotel Hesselet i i fuldt ornat med salte østers fra Bretagne i selskab med rosé bobler fra Champagne. Men først efter de mange nytårsbadere var trukket i et noget mere tilbørligt antræk med både frotté og farver på.

Propperne fløj på stranden, og de blævrende østers kom på tur gennem mund og svælg, som deltagerne kort forinden havde brugt til at trække vejret i bund for at modstå chokket fra det kolde hav.

- Alle 150 østers er væk. Og det samme er champagnen. Nu skal vi op på hotellet, hvor vi har 130 til nytårsparty. Vi opfordrer også vores gæster til et hurtigt dyp på nytårsdag, inden de kører hjem, smiler restaurantchef Ulrik Schnorr ved buffetten på stranden.