90 års fødselsdag med swing

Vindinge: Hvad giver man en gammel jazz-dreng, der fylder 90 år og ikke har plads til flere ting i lejligheden på plejecentret.

Man giver ham selvfølgelig en hyggelig komsammen med portvin og lagkage plus en lille jazz-koncert med Jesper Thilo og Maira Montell.

Det var Preben Oxbøl, der blev fejret mandag eftermiddag på plejecentret Vindinge Landsbycenter lidt uden for Nyborg. Fødselaren er noget af en legende i dansk underholdning, og nok den eneste tilbage af de musikere, som spillede med Leo Mathisen i 1940'erne. Senere spillede Preben Oxbøl trommer hos Svend Asmussen og mange andre kendte solister, og han deltog med sin kone, Else som solist i Melodi Grandprix 1964. Det blev dog ikke dem, men Bjørn Tidmand, der vandt ved den lejlighed.

Det er alt sammen mange år siden, og Preben Oxbøl kan ikke længere tale på grund af parkinsons sygdom og Else, livsledsageren gennem 67 år, mistede han for nylig. Men der var ingen tvivl om, at den gamle spillemand og trommeslager nød sin jazz'ede gave.

Han trommede i hvert fald lystigt i bordet og rokkede med hovedet i takt til Jesper Thilos klassikere af Count Basie, Ben Webster og Louis Armstrong. Thilo og ægteparret Oxbøl arbejdede sammen i 1980'erne om en enkelt LP-indspilning.

Endnu mere personligt blev det, da Maria Montell gav et par numre til eftermiddagskaffen. Preben Oxbøl var musiklærer på skolen i Espergærde, og Maria Montell var en af de elever, der nød den meget utraditionelle lærer, der legede jazz-musikken ind i børnene.

Ved fødselsdagsfesten i Vindinge gav hun et par jazz-klassikere og huskede stadig de skøre tekster, som Preben Oxbøl selv havde strikket sammen for at gøre musikken lidt mere børnevenlig.

- Han var virkelig crazy og fortalte os en masse skøre historier. Men først og fremmest gav han os lov til at spille og synge, sagde Maria Montell, der endda en gang i mellem kom med på scenen, når Else og Preben Oxbøl optrådte rundt omkring.

Preben og Else Oxbøl boede mange forskellige steder i Danmark og i udlandet, men sent i livet faldt de for idyllen i Slotsgade i det indre Nyborg, og her boede de i en årrække, indtil sygdom tvang dem til at flytte på plejehjem.