80 vil være havnefoged i Nyborg

Per Weiskvists afløser kan se frem til at indtage et helt nyt kontor på lystbådehavnen.

Nyborg: Et solbrændt ansigt under den flotte kasket og myndighed til at ordne stort og småt i marinaen blandt blankpolerede lystyachts.

Det er åbenbart drømmen for mange mennesker. I hvert fald skal lederen af Nyborg Kommunes tekniske forvaltning, Søren Møllegaard, til at læse ikke færre end 80 ansøgninger til det ledige job som havnefoged i Nyborg Marina.

Stillingen som leder i marinaen har ellers været opslået flere gange de senere år, og den afgående havnefoged, Per Weiskvist, fik kun en reel sæson i jobbet. Han skal nu videre til et job som international salesmanager i virksomheden Flexofold i Vejle, der laver foldepropeller til sejlbåde.

Det er en verden, han vender tilbage til. Tidligere var han salgsdirektør hos Elvstrøm Sails i Europa.

Per Weiskvist havde sidste arbejdsdag på havnen ved udgangen af februar, så marinaen må undvære en egentlig leder et stykke tid.

Den kommende havnefoged får i øvrigt lov til at indtage et splinternyt kontor, der ligger i det nye marinabyggeri. Klubberne rykkede ind for et par måneder siden, men havnefogedens kontor er først helt færdigt nu.