80-års jubilæum: 375.000 kroner til Nyborg Voldspil

Nyborg: Frk. Nitouche er udset til at markere Nyborg Voldspils 80-års jubilæumsforestilling med premiere 19. juli og sidste spilledag 10. august.

Dans og drama - en kloster-frøken på volden og instruktør Flemming Jensen på lånt tid - gør det dog ikke alene. Men med 300 frivillige og grønt lys for et kommunal økonomisk indsprøjtning på 375.000 kroner, så tegner det til et lyst jubilæum for det historiske friluftsteater.

Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget samme beløb til Nyborg Voldspil som i fjor, da der blev sunget igennem i regnen under den varmeste sommer i mands minde. Og det er der en væsentlig årsag til ifølge formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Erik Rosengaard (V).

- Voldspillet et vores kulturelle fyrtårn, og en vigtig ting for Nyborgs brand. Det vil vi selvfølgelig gerne understøtte, og der er i øvrigt afsat 375.000 kroner årligt på budgettet. Det er også godt at vide for spillet, at vi står bag, fremhæver udvalgsformanden.