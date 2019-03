760.000 kroner til idrætsforeninger

Nyborg: Der er lidt ekstra at gøre godt med for idrætsforeningerne i Nyborg Kommune. I det forløbne år har DIF og DGI's foreningspulje på baggrund af ansøgninger bevilget i alt 760.000 kroner til 12 idrætsforeninger i Nyborg Kommune.

Der er tale om en økonomisk indsprøjtning til indkøb af eksempelvis idrætsrekvisitter. Men også til at gennemføre nogle af de tiltag, som de frivillige kræfter i foreningerne har drømt om, men som der ikke har været midler til.

- Frivillige i foreningerne har med denne pulje fået mulighed for at realisere nogle af deres spændende idéer og ønsker. Puljen er med til at udvikle idrætsforeningerne og gøre dem til endnu mere attraktive steder at dyrke idrætten og fællesskabet, fremhæver DGI's formand, Charlotte Bach Thomassen, i en pressemeddelelse.