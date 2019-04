623 borgere protesterer mod boliger i fem etager

Beboergruppe, som protesterer mod det største boligbyggeri i Nyborg i nyere tid, forventer at blive præsenteret for et lokalplanforslag, der "varetager borgernes, områdets og naturens interesser".

Og nu kan en beboergruppe med repræsentanter fra området bakke en indsigelse mod forslaget til en lokalplan for boligbyggeriet op med 623 underskrifter.

Den får til stor bekymring for genboer i parcelhuskvarteret Skovparken på den anden side facade ud mod Skaboeshusevej.

Planerne for boligbyggeriet "Strandhøjen" omfatter blandt andet en op til fem etager høj og knap 100 meter lang bygning.

Nyborg: Beboerne, som kan få et fem etager højt boligbyggeri som nærmeste genbo, står langt fra alene med en protest mod det største boligbyggeri i Nyborg i nyere tid.

Kræver ny plan

To af Strandhøjens nærmeste genboer, Christine Norup Klavsen og Lene Christensen, fortalte forleden i Fyens Stiftstidende om deres frygt for at få privatlivet spoleret af skygge og indkig fra det op til 17 meter høje boligbyggeri på anden side af vejen.

De protesterer, som de øvrige medlemmer af en beboergruppe fra Skovparken, samtidig mod den måde, lokalplanforslag 296 for "Strandhøjen - boligbebyggelse og park ved skaboeshusevej i Nyborg" er udarbejdet på.

Beboergruppen mener, lokalplanforslaget indeholder "mange løse ender" og "manglende præciseringer" og i øvrigt kun varetager bygherrens interesser.

Og den kræver, at det lokalplanforslag, borgerne er blevet præsenteret for, bør trækkes tilbage og erstattes med et nyt.

"Vi forventer og ser frem til, at byrådet varetager borgernes, områdets og naturens interesser", fastslår beboergruppen.

Indsigelsen fra beboerne i Skovparken indgår nu den videre kommunale behandling af sagen.

Beslutningen om en endelig lokalplan for boligbyggeriet Strandhøjen forventes at blive truffet på et byrådsmøde sidst i april.