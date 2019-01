6 på stribe: Det kan vi vente os i det nye år

2) Torvet lukkes

Til foråret sker det, som mange har ventet på, men som samtidig giver anledning til en del panderynker. For hvordan kommer det til at påvirke den historiske bymidte, når Torvet i Nyborg lukkes ned? Hvad sker der med trafikken, og hvad betyder det for handlen i butikkerne, når folk har sværere ved at komme rundt? For slet ikke at tale om alle de store arrangementer, der plejer at finde sted her, så som Danehofmarkedet og det årlige julemarked. Indtil videre har svarene været få. Sikkert er det dog, at ombygningen af byens centrale plads kommer til at strække sig over det meste af et år. Ifølge den seneste tidsplan forventes arbejdet at være afsluttet i begyndelsen af år 2020. Til den tid vil Torvet have fået sit gamle udseende og vejføring tilbage - altså fra før den blev omdannet til en gigantisk parkeringsplads. I stedet må bilisterne trille lige så langsomt diagonalt over pladsen, mens parkering foregår andre steder. Selve belægningen på Torvet vil bestå af særlige granitsten, der ikke får bilerne til at larme, og som ikke bliver glatte i regnvejr. Derudover arbejdes der på at designe en særlig bænk til Nyborgs nye torv, der indgår som en vigtig brik i et endnu større projekt, nemlig ombygningen af Nyborg Slot.