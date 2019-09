49-årig kvinde holdt øje med skænderi: Så gik 19-årig mand amok

En 49-årig kvinde så lørdag aften et ungt par skændes højlydt på Grimshavevej i Frørup syd for Nyborg, hvor en ung mand på 19 år virkede truende over for en ung kvinde.

Den 49-årige stoppede derfor op for at holde øje med, hvordan situationen udviklede sig. Det så den 19-årige mand, der er fra Ishøj, og blev så sur, at han gik over til kvinden og tildelte hende et slag i ansigtet.

Politiet kom hurtigt til stedet, hvor de kunne anholde den 19-årige mand, der søndag morgen er vågnet op i detentionen med en sigtelse for vold.