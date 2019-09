40 liter diesel endte på vej bag Lidl

Nyborg: Et utæt dæksel på en lastbil var torsdag aften skyld i, at cirka 40 liter diesel flød ud på vejen bag Lidl i Nyborg, også kaldet Østerdam.

Her vælger mange lastbilchauffører at holde et hvil efter at have tanket både mad og brændstof. Men torsdag klokken 20.08 fik beredskabet melding om et udslip.

Heldigvis blev de mange liter diesel på selve kørebanen, hvor det var forholdsvist nemt at samle det op, fortæller indsatsleder Nicolai Clausen. Det skete ved hjælp af et orange absoberingsmiddel, der virker ligesom kattegrus og suger væsken til sig.

Klokken 04.10 var der igen bud efter brandfolkene, denne gang i Skovparken, hvor der var ubrudt en mindre brand i en elinstallation i Grævlingevænget. Også denne del forløb dog helt udramatisk, fortæller han.