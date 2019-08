Tre aktive beboere forsøger at få penge fra bredbåndspuljen til landområdet mellem Herrested og Ellested vest for Ørbæk. Her snegler internettet sig afsted i dag.

Herrested/Ellested: Der er ikke noget så dødssygt som at vente ved sin telefon eller pc, når internettet bare snegler sig afsted.

Sådan er hverdagen hos en række beboere i omkring 350 ejendomme i landområdet mellem Herrested og Ellested vest for Ørbæk. Der er nærmest ikke hul igennem de gamle kobberledninge,r og mange steder er det næsten umuligt at bruge internettet.

Derfor er tre borgere i området gået i gang med at samle folk om et projekt, så man kan få del i den særlige bredbåndspulje, som den tidligere regering stod bag.

I alt er der afsat 100 millioner kroner i 2019 til at hjælpe landområder med dårligt bredbånd for blandt andet at minimere kløften mellem land og by

Det er bare ikke gået særligt hurtigt med at få folk til at melde sig bag ønsket om bredbånd, så nu er tremandsgruppen i gang med en slutspurt. Deadline nærmer sig nemlig for at få del i de mange penge.

- Vi prøver at forklare beboerne herude - ikke mindst de ældre - at et hus uden ordentligt internet kan være meget svært at sælge. Internet er jo snart lige så vigtigt som vand og kloak. Derfor prøver vi at fortælle, at det kan være en meget god investering i sin ejendom at bruge 4-5.000 kroner på at komme med på fibernettet, siger Jette Nørrisgaard, Ellestedvej.

I en mail til områdets husstande, skriver man blandt andet:

"Vi har lige nu en enestående chance for, at en udbyder kan se økonomi i at lave fibernet i vores område på grund af, at vi kan opnå en støtte på 30-40.000 kr. pr. husstand. Det er ikke sikkert, at der i de kommende år vil være mulighed for at søge støtte igen, så det er nu, at hovedparten af husstande skal tilmelde sig."