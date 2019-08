3170 kroner: Håndsrækning til sårbare børn og unge

Medlemmer i motionscentret Loop Nyborg kørte 3170 kroner ind til børn og unge i Nyborg, hvis forældre ikke har råd til, at børnene deltager i fritidsaktiviteter.

Nyborg: Der blev for alvor trampet i pedalerne hos motionscentret Loop Nyborg på en onsdag, da leder Pia Sommer rundede et skarpt hjørne.

Medlemmer i centrets opvarmningscykler rundede i alt 121 kilometer og donerede samtidig 10 kroner pr. kilometer til støtteforeningen Broen-Nyborg. Samme beløb donerede Loop Nyborg til det gode formål plus 50 kroner for hvert nyt medlemsskab på dagen. Det blev til 15 nye motionister og et medlemstal, der nærmer sig 600.

- I alt blev det til 3170 kroner, som vi donerer til Broen-Nyborg. Det var en dejlig dag med over 100 gæster, bemærker Pia Sommer, som åbnede Loop Nyborg i foråret efter tre år som leder af et tilsvarende center i Kalundborg.

Broen-Nyborg, som nu får en kontant håndsrækning, er en frivillig ulønnet støtteforening. Den hjælper Nyborg Kommunes børn og unge i alderen 6-18 år, hvis forældre ikke har sociale eller økonomiske ressourcer til, at deres børn kan deltage i fritidsaktiviteter i klubber og foreninger.