30-årig mor tiltalt for voldsom mishandling af datter: Skar i arme med hårnåle og smurte chili i øjnene

En 30-årig somalisk mor fra Nyborg er tiltalt for grov vold gennem tre et halvt år mod sin datter. Anklagemyndigheden kræver kvinden udvist. Moderen nægter sig skyldig.

Moderen skulle efter sigende have slået datteren af flere omgange i ansigtet og på kroppen. I et af tilfældene er pigen blevet slået med en grydeske, mens moderen sad oven på datteren. Den 30-årige kvinde skulle også have taget kvælertag på datteren, hvilket var så voldsomt, at pigen fik problemer med vejrtrækningen.

Ifølge anklageskriftet er kvinden tiltalt for at have mishandlet sin datter henover en periode på tre et halvt år. Tiltalen strækker sig fra april 2015 til november 2018.

Det er blot nogle af de ting, en 30-årig somalisk mor fra Nyborg er tiltalt for at have gjort imod sin 11-årige datter.

Voldsom karakter

Som otte-årig får datteren også smurt chili i øjnene af sin mor, og hun forsøger også at få datteren til at drikke chilivæsken.

Kvinden er desuden tiltalt for i slutningen af juli 2016 at have hældt kogende vand over pigens håndled fra en sutteflaske. Pigen fik så voldsomme forbrændinger, at det måtte behandles. Ligeledes er moderen tiltalt for i november 2018 at have skåret datterens arme op med hårnåle. Det er sket af flere omgange og har givet datteren 20 mærker på hver arm.

Af anklageskriftet fremgår det yderligere, at datteren flere gange har frygtet for sit liv, når moderen har truet med at slå hende ihjel. En af gangene havde moderen også en kniv i hånden.

Forsvaradvokat Morten Dahl fortæller, at moderen nægter sig skyldig i tiltalen om mishandling af datteren. Han kan desuden fortælle, at kvinden ikke har fået en mentalundersøgelse, da der ikke er lagt op til det i anklagen. Han er ikke bekendt med, at moderen skulle have nogle diagnoser.

- Jeg kan dog sige, at moderen selvfølgelig føler sig frustreret over at være tiltalt for noget, hun ikke mener, at hun har gjort, siger Morten Dahl.