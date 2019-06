Tårup: Langæble Bredbåndsforening. Navnet lyder ikke i sig selv sindsoprivende. Men hvad nu hvis du fik at vide, at der bag foreningen står en søskendeflok på henholdsvis 18, 15 og 12 år? Og at de ydermere har skaffet fibernet til 28 husstande via et tilskud på over 300.000 kroner?

Der gemmer sig en god historie på Langæblevej 8 nær Tårup syd for Nyborg, hvor tre søskendes vedholdende kamp for bedre internet i disse dage kulminerer ved, at der graves fibernet ned til i alt 28 husstande i området omkring Langæblevej.

Bag projektet står 18-årige Carl Emil Sølund Bager, 15-årige Marie Louise Sølund Bager og 12-årige Jens Peter Sølund Bager, der tilbage i foråret 2018 tog konsekvens af det ekstremt langsomme internet, som de ellers levede med.

- Selv det at se en simpel YouTube-video på nettet krævede tålmodighed, hvor man skulle være indstillet på at vente længe på en hakkende film på kun få minutter. Derfor skrev jeg tilbage i februar 2018 en mail til borgmester Kenneth Muhs (V), hvor jeg gjorde borgmesteren opmærksom på vores problem, fortæller formand for Langæble Bredbåndsforening Carl Emil Sølund Bager.

Den unge mands opråb gav pote, og i april samme år blev Carl Emil Sølund Bager og sin dengang kun 11-årige bror inviteret til møde på rådhuset sammen med borgmesteren, kommunens IT-chef Henrik Dyrhøj og Anne Louise Nissen fra teknik- og miljøafdelingen, hvor muligheden for fibernet på Langæblevej skulle vendes.

- Vi bliver taget godt imod på rådhuset, men det står hurtig klart, at kommunen ikke kan hjælpe os økonomisk med at få gravet fibernet ned. De fortæller os dog om muligheden for at søge en pulje hos Energistyrelsen, beretter Carl Emil Sølund Bager.