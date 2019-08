24 undervisere havde første skoledag

Produktionsskolerne er fortid. Nyt tilbud til unge, der har brug for et lille skub i tilværelsen, får adresse på Nørretorv i Nyborg. Torsdag var de ansatte samlet for første gang for at forberede modtagelsen af cirka 130 elever. Skolelederen drømmer allerede om mere plads.

Nyborg: - Velkommen. Godt at se dig! Torsdag morgen var der mere end almindelig travlt foran Nørretorv Skole i centrum af Nyborg, hvor 24 undervisere og vejledere skulle møde ind for første gang. En stor del af dem bor ikke i byen, og dagens første opgave bestod derfor i at finde en parkeringsplads i nærheden af den rødstensbygningen, der indtil for nylig har tilhørt VUC. Den 12. august gentager billedet sig, når cirka 130 elever begynder på et nyt undervisningstilbud for unge under 25 år. FGU, der står for Forberedende Grunduddannelse, erstatter blandt andet de tidligere produktionsskoler og skal fungere som én indgang for personer, der har brug for et lille skub i tilværelsen. Enten i retning af en ungdomsuddannelse eller et arbejde. - Det kan være, at de mangler en adgangsgivende karakter i dansk eller matematik for at kunne starte på en uddannelse. Men det kan også være, at man bare ikke af afklaret omkring, hvad man gerne vil senere i livet. Ideen bag FGU er at undgå, at de unge bliver kastet rundt i systemet. Man skal ikke ét sted hen for at tage en erhvervsgrunduddannelse, mens man skal et andet sted hen for at gå på produktionsskole, forklarer skoleleder Dorte Lundorff. Det nye tilbud i Nyborg bliver én ud af i alt fem afdelinger under FGU Fyn med hver deres profil. I Nyborg satser man på "kultur", og det sætter sit præg på udvalget af fagtemaer. Derudover vil der være en række boglige fag, som er fælles for alle afdelinger. Men meningen er altså, at de unge frit kan uddannelsessted på tværs af Fyn efter interesse.

Én indgang med flere muligheder Hidtil har der eksisteret en lang række forskellige tilbud til unge, som af den ene eller den anden grund ikke var parate til at begynde på en ungdomsuddannelse. Eller et arbejde. Fremover er det hele samlet under én hat kaldet Forberende Grunduddannelse (FGU).Det gælder blandt andet de tidligere produktionsskoler, men også ungdomsskolens erhvervsgrunduddannelse (EGU) og dele af VUC.



I Nyborg har man valgt "kultur" som den overordnede profil for det nye FGU-tilbud. Men de unge kan i alt vælge mellem syv forskellige fagtemaer: Mad og ernæring. Byg, bolig, og anlæg. Kommunikation og medier. Service og transport. Handel og kundeservice. Turisme, kultur og fritid. Musisk og kunstnerisk produktion. Jordbrug, skovbrug og fiskeri.

Dorte Lundorff er oprindelig udlært indenfor håndværkerfaget. Siden har hun kombineret det med en lederuddannelse og en uddannelse indenfor psykoterapi. Hun kommer direkte fra en stilling som leder af produktionsskolen i Søndersø. Her har en stor del af de 24 lærere og vejledere på FGU i Nyborg også arbejdet indtil for nylig. Foto: Kasper Riggelsen

Åbenlyse mangler Selv kommer hun fra en stilling som leder af den nu nedlagte produktionsskole i Søndersø, og en del af personalet er flyttet med. Allerede sidste år blev de første sten i det nye fundament lagt med et pilotprojekt på Bastionen i Nyborg. Meget passende fungerede kulturhuset også som ramme om et reklamefremstød for FGU Nyborg kort før sommerferien. Inden længe er det så alvor, og de 24 ansatte brugte en del af "første skoledag" på rundvisning i de nye lokaler på Nørretorv, hvor man råder over cirka 1000 kvadratmeter. Det er lige nok til at kunne rumme alle eleverne. Men bygningen har en række åbenlyse mangler, medgiver Dorte Lundorff. - Meget afhænger naturligvis af elevtallet, men vi mangler en række faciliteter så muligheden for at kunne samle alle eleverne ét sted. Det er noget af det, der giver rigtig god mening i arbejdet med de unge. Vi skal gøre dem klar til livet. Ikke kun bogligt, men også personligt og socialt, forklarer hun. Ud over et samlingssted rummer skolen på Nørretorv ikke noget produktionskøkken. Og det er et problem, når man har et fagtema, der handler om at lave mad.

Bryggergården i Nyborg står tom og har gjort det længe. Her drømmer lederen af den nye grunduddannelse i Nyborg om, at man kan flytte ind. Indtil videre har skolen lejet den gule bygning, der skal bruges til musisk og kunstnerisk produktion. Desuden er der indrettet et midlertidigt produktionskøkken, fordi det ikke er en del af faciliteterne i lokalerne på Nørretorv. Foto: Kasper Riggelsen

Midlertidig løsning Som en midlertidig løsning har man lejet sig ind i den gule bygning bag Bryggergården, der ligger ud til Storebæltsvej. - Men drømmen er, at vi køber selve Bryggergården, hvor der er plads nok til, at vi kan indrette både fællesrum og produktionskøkken, fortæller skolelederen. Der er dog en række betingelser, som skal være opfyldt. Dels skal man have lov til at drive undervisning det nye sted. Dels skal der findes en køber til den tidligere VUC-bygning på Nørretorv, som man har fået virksomhedsoverdraget. Dorte Lundorff tror og håber dog på, at man allerede kan skifte adresse indenfor det næste halve til et hele år. Indtil da må man klare sig med, hvad man har- - Det hjælper ikke at beklage sig over forholdene, som de er lige nu. I stedet er vi nødt til at se os selv som pionerer, der skal få det til at fungere, siger hun. Samme besked gav hun til de ansatte, som torsdag formiddag var samlet til en fælles orientering, inden det var blevet tid til sidste punkt på dagens program - frokost med efterfølgende rundtur i byen. Og måske også med muligheden for at spotte flere p-pladser i nærheden.

På "første skoledag" fik de ansatte en status og mulighed for at stille spørgsmål. Selv om der kun er en lille uge til, at eleverne skal begynde, er der stadig enkelte ting, som stadig mangler at falde helt på plads. Det gælder ikke mindst de fysiske rammer. Foto: Kasper Riggelsen