21-årig dømt for grov vold med billardkugle og ølflaske

Det gik voldsomt for sig, da to slagsbrødre sloges på Gordons Bar & Billard i Nyborg. Nu er en 21-årig mand fra Nyborg dømt i sagen. Foto: Arkiv

Tre måneders ubetinget fængsel. Sådan lød dommen over en 21-årig mand fra Nyborg, som mandag blev kendt skyldig i grov vold i forbindelse med et slagsmål på Gordons Bar & Billard.

Nyborg: Den 3. marts i år omkring kvart over et om natten udviklede et beruset skænderi sig til grov vold på Gordons Bar & Billard i Nyborg. Skænderiet startede, fordi en 21-årig nyborgenser havde ladet sig fortælle, at en af barens stamgæster har spyttet på hans mor, som også var til stede på baren den aften. Det nægtede stamgæsten. De to kom i klammeri, og stamgæsten greb fat i den tiltalte, som var fysisk underlegen. Den 21-årige blev hevet gennem baren og endte henover barens billardbord, hvor han fik fat i en af billardkuglerne. I en hurtig bevægelse svang den unge mand kuglen mod stamgæstens hoved, men ramte angiveligt ikke. Hele denne episode blev fanget på barens overvågningskamera og afspillet i retten mandag formiddag. Her var den omtalte 21-årige mand fra Nyborg tiltalt i en sag om grov vold.

Fem minutter senere På videooptagelsen så man, hvordan de to kamphaner, efter svinget med billardkuglen, blev skilt ad og gik hver til sit. Stamgæsten satte sig i baren og tiltalte gik udenfor, hvor han blev opfordret til at tage hjem. Det gjorde han imidlertid ikke. I stedet gik han fem minutter senere indenfor igen. Her stillede han sig i modsatte ende af baren, rakte hånden frem og vinkede inviterende stamgæsten over til sig. En invitation, stamgæsten ikke var sen til at tage imod. Han rejste sig og gik direkte hen imod tiltalte, tog fat i tøjet på ham og slæbte ham ud i barens mellemgang. Op til dette tidspunkt blev hele episoden fanget på barens overvågningskamera, men mellemgangen var ikke overvåget. Derfor var det ord mod ord, da sagen kom for retten.

Divergerende forklaringer Den unge mand påstod, at han blev tæsket og taget kvælertag på, hvorefter han med sin ølflaske slog stamgæsten i hovedet for at komme fri. Den forklaring var den forurettede ikke enig i. Han påstod derimod, at den 21-årige straks trak sin ølflaske og bankede ham i baghovedet flere gange. Retten vurderede, at slagene med ølflasken var grov vold efter straffelovens §245. Billardkugleslaget blev vurderet som forsøg på grov vold. Den 21-årige mente, at begge episoder var nødværge, men det var retten ikke enig i. Tiltalte er tidligere dømt, og blev idømt tre måneders ubetinget fængsel.