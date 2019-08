2020 på Volden: Så til noget helt andet

Nyborg Voldspil har i år haft stor succes med en kendt og sjov forestilling sat i scene af en landskendt instruktør. I 2020 hedder forestillingen Cyrano, og instruktøren er fundet i egne rækker. Vi spørger formanden for Nyborg Voldspil, Jesper Bech Madsen, om der er tale om et dristigt eksperiment.

Efter en solid succes med en folkelig komedie instrueret af en landskendt instruktør har i valgt at præsentere Sebastians Cyrano som næste års forestilling. Hvordan tør I det?

- Det er ikke noget med "tør". Sebastians musical har spillet for fulde huse i Odense og på teatre i København. Musikken kender de fleste, når de hører den, så der er ikke tale om noget eksperiment.

Men kan man alligevel sige, at Nyborg Voldspil er blevet lidt mere modig end tidligere?

Det ved jeg ikke. Vi har lagt en plan over kommende forestillinger - jeg kan ikke afsløre titler endnu. Men det handler om, at vi vil veksle mellem klassikere og det, man kan kalde nyere klassikere. Vi vil bevare traditionerne og så en gang imellem prøve noget nyt. Vi har besluttet, at det ikke er Nyborg Voldspil, der skal tage fat på de populære ungdomsmusicals. Vi vil gerne have nogle forestillinger, der afspejler publikum med børn, unge og ældre.

I kunne have valgt en mere kendt Sebastian-forestilling, for eksempel Skatteøen.

Det er rigtigt. Men der er en god grund til, at vi vælger Cyrano. På Nyborg Vold handler det også om at finde forestillinger, der kan fylde den store scene ud, og her er Cyrano en dramatisk forestilling til et større ensemble. Derfor egner Cyrano sig bedre til Nyborg Vold, end Skatteøen gør. Men det vigtigste er, at Cyrano er en fantastisk forestilling - en slags dansk udgave af Les Misérables, og det glæder vi os til at vise publikum.

Du siger selv, at landskendte Flemming Jensen har været med til at trække folk til forestillingen i år. Til næste år er det en lokal mand, Jesper Dupont, der står i spidsen. Gør det forestillingen sværere at sælge?

- Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Jesper Dupont i flere år om vinterforestillingerne på Slotsmøllen, og derfor er vi glade for, at han nu skal stå i spidsen for sommerforestillingen også. Det er klart at Cyrano ikke sælger sig selv på samme måde som "Frøken Nitouche" har gjort. Det kommer til at kræve mere energi, men man kan sige, at vi i år kunne sælge "Frøken Nitouche" på Flemming Jensen, så kan vi måske næste år sælge Cyrano på Sebastian, som jo er et stort og kendt navn.