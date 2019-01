200 erhvervsfolk samlet til nytårskur

Nyborg: Nyborg Kommune har efterhånden gjort sig for vane at invitere det lokale erhvervsliv til nytårskur, og i år var ingen undtagelse. Tidligere på ugen var op mod 200 erhvervsfolk således samlet på kulturhuset Bastionen.

Ud over at netværke fik de blandt andet lejlighed til at høre borgmester Kenneth Muhs (V) fortælle om det nye, regionale erhvervssamarbejde, mens formanden for erhvervs- og Udviklingsudvalget, Peter Wagner Mollerup (V), gav et tilbageblik på året, der er gået. Lige fra arbejdet med en ny cykelstrategi og nedsættelsen af en såkaldt erhvervstaskforce, hvor flere lokale virksomheder sidder med, til Nyborgs placering som nr. 7 på Dansk Industris temperaturmåling på det danske erhvervsliv.

Selv mener udvalgsformanden, at arrangementet efterhånden har fundet sin form og glæder sig over, at så mange fra det lokale erhvervsliv valgte at deltage. Hvor man tidligere har inviteret gæstetalere og/eller underholdning udefra, var det denne gang alene lokale politikere, som tog ordet. Blandt dem var også Socialdemokratiets Martin Stenmann, der fortalte om det verdensomspændende samarbejde Newcastles of the World, som Nyborg er en del af.