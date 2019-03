20 meter høje bygninger: Kemisk anlæg i Nyborg vil sprænge rammerne

Beboerne i området ved Kystvej i Nyborg bliver naboer til 20 meter høje lagerbygninger, når Elysium Nordic sætter gang i et af verdens største pyrolyseanlæg.

Nyborg: Beboerne i området ved Kystvej i Nyborg får nye naboer. De er 20 meter høje og skal fungere som lagerbygninger for en ny kemisk virksomhed, der vil udvinde kulstoffet carbon black af gamle bildæk. Virksomheden Elysium Nordic løftede i begyndelsen af februar sløret for planer om at etablere et af verdens største såkaldte pyrolyseanlæg på Lindholm Havn i Nyborg. Dengang hed det sig, at anlægget skulle etableres inden for rammerne af den særlige lokalplan, der i dag gælder for området, hvor også Fortum - det tidligere Kommunekemi - ligger. Men det kommer ikke til at holde stik. For ifølge havneselskabet ADP, der ejer og driver erhvervshavnen på Lindholm, er det "en nødvendighed", at Elysium Nordic får lov at bygge betydeligt højere, end lokalplanen tillader.

Hensyn må vige Blandt det nye kemiske anlægs nærmeste naboer - kun et solidt stenkast derfra - er både en børnehave og adskillige parcelhuse. I den gældende lokalplan, der er fra 2010, er der med bestemmelser om en støjvold og grænser for byggehøjden taget særlige hensyn til beboerne i området. Men det ene af de to hensyn må altså nu vige til fordel for ADP's muligheder for at servicere Elysium Nordic bedst muligt. Og det har Nyborg Kommunes udvalg for teknik og miljø sagt ja til. Udvalget er indstillet på at ændrer lokalplanen for Lindholm Havn, så det bliver muligt at bygge i op til 20 meters højde i stedet for de 12,5 meter, der gælder i dag.

Rager langt op Med en højde på 20 meter vil Elysium Nordics lagerbygninger komme til at rage langt op over den 11 meter høje støjvold, som i dag skåner beboerne i området for de værste støjgener fra virksomhederne på Lindholm. Som en sidegevinst skåner støjvolden også beboerne for daglige konfrontationer med den tvivlsomme arkitektur, som er karakteristisk for et erhvervsområde som det på Lindholm Havn. En sidegevinst, som de nærmeste naboer imidlertid må afkald på i fremtiden. Nyborg Kommunes teknik- og miljøafdeling konstaterer ganske vist, at 20 meter høje lagerbygninger vil "kunne ses fra boligområdet uanset volden". Lagerbygninger vil ifølge afdelingen også adskille sig væsentligt fra de bygninger, der i forvejen findes på Lindholm. Men teknik- og miljøafdelingen vurderer, at "hensynet til industrihavnens drift på denne placering vejer tungere end hensynet til den visuelle påvirkning af kyststrækningen på dette sted". Efter politikernes ja til de 20 meter høje lagerbygninger på Lindholm Havn vil der nu blive udarbejdet tillæg til både lokalplanen for området og Nyborgs kommuneplan. Elysium Nordics 300 millioner kroner dyre pyrolyseanlæg skal efter planen stå klar i 2021.