Da Venstres Tilde Nielsen blev valgt ind i byrådet i 2017 var det blandt andet med et løfte om at gøre ungelivet i Nyborg Kommune bedre. Derfor bliver hun nu formand for sit eget midlertidige udvalg.

Nyborg: Nyborg gør det godt på flere måder. Der bliver afholdt et væld af arrangementer på kulturhuset Bastionen. Nyborg Voldspil, der i øvrigt fylder 80 år i år, trækker tilskuere til fra nær og fjern. Og det historiske Nyborg Slot har gjort byen og kommunen til en anerkendt del af den danske kulturarv.

Det halter dog lidt med ungelivet. For nok ligger Fyns andetstørste gymnasium i byen, men Nyborg har en mangel på steder og arrangementer, der retter sig mod de unge. Bor du uden for bygrænsen, hvor det tager tid at komme ind til byen, og hvor busserne kører sporadisk, er byen endnu mindre æggende.

Det har byrådsmedlemmet Tilde Nielsen (V) sat sig for at lave om på. Hun blev valgt ind til kommunalvalget i 2017 på en politisk platform, der især bestod af et løfte om at gøre Nyborg Kommune til et bedre sted at være ung i. Derfor har hun og Venstre besluttet, at der skal laves et nyt ungeudvalg.

- Formålet med det nye udvalg er, at vi skal have lavet en ungdomspolitik i Nyborg Kommune, som favner alle unge. I modsætning til for eksempel børne- og ungepolitikken, der handler om, hvordan man skaber gode rammer for alle børn og unge og laver en målrettet indsats for unge med brug for særlig støtte, handler det her mere om, hvordan man skaber et godt ungdomsliv, forklarer Tilde Nielsen.

Kort sagt skal de unge være mere involverede i kommunens demokrati, de skal tage del i kommunens fællesskaber i og udenfor Nyborg by, der skal skabes et attraktivt byliv for de unge, og kommunens uddannelsestilbud skal styrkes.

For de unge i Nyborgs landsbyer lyder ambitionen, at de i højere grad skal involveres i fællesskabet og beslutningsprocesserne i landsbyerne.

Hvordan det skal føres ud i livet, kan Tilde Nielsen ikke svare på endnu. Først efter udvalget officielt vedtages på byrådsmødet tirsdag 29. januar, kan arbejdet gå i gang.

- Først skal vi have alle medlemmerne af udvalget på plads. Vi har planlagt at have fire møder i udvalget i løbet af 2019, hvor det første bliver i marts. Jeg håber, at et af møderne kan blive til et besøg hos Sønderborg Kommune, for at vi kan få et indblik i deres ungepolitik. Ud over det vil vi i udvalget gerne lave arrangementer for de unge, så de kan komme med input til os, fortæller Tilde Nielsen.

Ud over Tilde Nielsen vil udvalget komme til at bestå af unge og andre, der er interesserede i ungepolitikken.