16-årig jazzdreng var voldspillets kapelmester

Phillip Ferreira Baade-Pedersen er kapelmester, jazzpianist i et orkester, et Bigband og en trio samt gymnasieelev. Den 16-årige dreng har kastet mange bolde i luften, og han bruger det meste af sin tid på udvikle sig musikalsk.

Nyborg: Da en af mine gode kollegaer var til en privat fødselsdagsfest i starten af december, opstod der pludselig en akut mangel på live-musik. Den bestilte musiker var blevet syg. Heldigvis havde en af gæsterne nummeret på en stand-in, og efter en opringning ud af det blå på en lørdag aften kom 16-årige Phillip Ferreira Baade-Pedersen til undsætning og satte sig ved klaveret. Med jazz og improvisering satte han gang i festen. Det giver et indblik i, hvem Phillip Ferreira Baade-Pedersen er. Den korte version: en dygtig og flittig pianist. Her er den lange version. Senest har Phillip Ferreira Baade-Pedersen været kapelmester på Nyborg Voldspils vinterforestilling "Pippi", hvor han sad bag klaveret. Han blev håndplukket til opgaven af den erfarne trompetist, Mads Lunde, der har stået for musikken til flere af Nyborg Voldspils forestillinger. - Jeg blev headhuntet af Mads Lunde, da jeg øvede med et jazz-orkester på Den Grønne. Han kom over og klappede mig på skulderen, og så spurgte han, om jeg ville være kapelmester sammen med Martin Edvardsen til voldspillets vinterforestilling. Det lød spændende, og jeg har aldrig prøvet at spille til en musical før, så det sagde jeg ja til, fortæller Phillip Ferreira Baade-Pedersen.

Den 16-årige gymnasieelev har brugt meget tid og energi på at blive god til at improvisere. Det kommer ham til gode, når han bliver hyret til private arrangementer, hvor folk ønsker forskelligt musik. . Foto: Mathias Banke.

Læremesteren Interessen for musik kom til Phillip Ferreira Baade-Pedersen, da han som 8-årig var med til skolens morgensang, hvor der blev spillet klaver. Kort tid efter begyndte han på Nyborg Musikskole, hvor han blev undervist i at spille klassisk klaver. - Det var fint nok. Det var meget lækkert at starte med, og jeg lærte lidt forskelligt. Men det fangede mig ikke rigtigt, husker Phillip Ferreira Baade-Pedersen. Det var først, da Mads Klindt Poulsen, som var lærer på Nyborg Musikskole, introducerede Phillip Ferreira Baade-Pedersen for jazzklaver, at ilden for alvor blev tændt i den dengang 12-årige knægt. - Vi havde fokus på at spille rytmisk klaver, og det syntes jeg bare var meget sjovere. Det fangede mig med det samme, fortæller Phillip Ferreira Baade-Pedersen. Mads Klindt Poulsen byggede ovenpå det tekniske fundament, som det klassiske klaverspil allerede havde lagt. Han introducerede også Phillip Ferreira Baade-Pedersen for sangen "Country" af Keith Jarrett fra 1978, der har haft stor betydning for det unge talent. - Sangens genre er nordisk jazz, og den bed mig med det samme. Jeg blev fuldstændig inspireret af den sang, og jeg spiller den stadigvæk hele tiden.

Det krøllede hår og den mørke glød kommer fra Phillip Ferreira Baade-Pedersens mor, der er brasilianer. Hans far går meget op i lyd, og begge forældre er glade for musik og har været gode til at støtte deres søn i at udleve musikdrømmen. Foto: Mathias Banke

Travlt I dag tager musikken det meste af Phillip Ferreira Baade-Pedersens tid. Foruden private arrangementer og den midlertidige tjans hos Nyborg Voldspil spiller han både i Nyborg Musikskoles jazzorkester og Nyborg Bigband, hvor han er omringet af musikere, der har et halvt livs musikalsk erfaring bag sig. Som et sideprojekt har han arbejdet på at skrive et helt arrangement til bigbandet. Alt sammen imens han går i 1. på Nyborg Gymnasium. - Jeg har lige akkurat tid til også at passe min skole, hvor jeg klarer mig fint, men jeg bør sige ja til færre ting, når jeg begynder i 2. g, erkender Phillip Ferreira Baade-Pedersen. Heldigvis er hans forældre gode til at støtte ham i at få musikken til at spille, så de har forståelse for, at det tager meget af hans tid. Phillip Ferreira Baade-Pedersen venner er dog ikke alle lige modtagelige overfor jazzen. - Mange af mine kammerater går ikke op i jazz. Jeg har prøvet at invitere dem med til jam sessions, men de kalder det for sovemusik, så det er lidt svært. Når det endelig lykkes, så synes de som regel, at det fedt og unikt at høre på, fortæller Phillip Ferreira Baade-Pedersen. Og så spiller han jo som nævnt til private arrangementer engang imellem. Det er alt fra fødselsdage til bryllupper, som han bliver hyret til.

Jazz med vennerne Nogle af Phillip Ferreira Baade-Pedersen venner er han dog helt på bølgelængde med. Han har for eksempel startet en trio sammen med nogle kammerater, hvor han kan udfolde sig med numre, han selv har skrevet. - Planen er, at vi inviterer solister til at spille med os. Vi vil gerne komme ud og præsentere os for en masse mennesker. Vi vil bare ud og spille musik og se, hvor det tager os hen, forklarer Phillip Ferreira Baade-Pedersen. Han arbejder også på at etablere en jazzbule ved navn Jazztanden sammen med tre andre venner, hvor bands kan holde jamsessions for interesserede unge. Den hjælper Nyborg Ungdomsskole med at få ud over stepperne. Når Phillip Ferreira Baade-Pedersen om nogle år er færdig på Nyborg Gymnasium, håber han at kunne begynde på musikalsk grundkursus i Odense, som kan ende ud i en musikalsk karriere. - Musikalsk grundkursus fører til, at man kan komme igennem en optagelsesprøve på konservatoriet. Musik er det, jeg har lyst til lige nu, siger Phillip Ferreira Baade-Pedersen. Hvis man har lyst til at hyre ham til at spille klaver til arrangement, kan man skrive til ham på phillipklaver@gmail.com.