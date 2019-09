CO2-neutral

Gregers Christian Juels nye bydel skal være bæredygtig og CO2-neutral.

Bydel "Auernakke" er, som planen formulerer det, et "bud på et bedre liv med et realistisk svar på klimaudfordringen, en mulighed for at indgå i fællesskaber og gøre sundhed til en naturlig og tilgængelig del af hverdagen".

- Det er noget, jeg har arbejdet med i mange år. Og tiden er kommet mig i møde, siger Gregers Christian Juel.

Til gengæld flugter hans planer ikke med den del af tidsånden, der synes at have "jo hurtigere, jo bedre" som motto.

- Men jeg synes også, at jeg i nogle sammenhænge har set, at det er gået lidt for hurtigt med at bygge, mens der ikke har været så meget fokus på ånden i byggeriet. Projektet på Auernakke vil tage noget tid at virkeliggøre, men sådan må det være, hvis alle de gode tanker skal med og op på et niveau, hvor de gør en forskel, mener Gregers Christian Juel.

Det er også derfor, han har skrevet begreber som "fællesskaber", "sundhed" og "ånd" ind som nogle af de bærende søjler i den foreløbige plan for den nye bydel.

- Det, at der bliver tale om meget tæt byggeri, er for eksempel med til at skabe nogle sociale fællesskaber, som man ikke finder i bydele med mindre tæt byggeri, påpeger Gregers Christian Juel.

Med 1150 boliger er Auernakke det største byudviklingsprojekt i Nyborg i nyere tid.

Og hvad filosofien bag og ånden i det angår vel sagtens det mest unikke nogensinde.