100 dage tilbage: Dronningen kommer til Nyborg

For der er kun 100 dage tilbage til at få lagt planer og styr på de praktiske forberedelser.

Det første stop bliver Køge, mens kongehuset endnu ikke har offentliggjort et program for den anden del af dronningens sommertogt med "Dannebrog".

Fortrop på besøg

Den videre planlægning af dronningens officielle besøg i Nyborg foregår i tæt samarbejde med kongehuset.

Kongehusets fortropper vil aflægge Nyborg en række forberedende besøg, og der skal holdes møder, hvor kommune og kongehus sammen gennemgår de forskellige muligheder for at sammensætte et program, der er interessant for både dronningen og byens borgere.

Står det til Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), må det kongelige besøg meget gerne blive lidt af en folkefest.

- Det er en stor ære for os at kunne tage imod hendes majestæt dronningen, og i vores planlægning vil vi forsøge at skabe mulighed for, at så mange som muligt kan møde op og se vores regent, siger Kenneth Muhs.

Dronning Margrethes besøg den 31. maj er hendes tredje officielle i Nyborg.

Første gang, Margrethe besøgte byen som dronning, var i 1973, mens det seneste fandt sted i 2009.