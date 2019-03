100-årig i fin form

Endnu et godt regnskab fra Frørup Andelskasse, der fylder 100 år i denne måned. Overskuddet er dog faldet meget på grund af kurstab på bankens værdipapirer.

Frørup: Selv om man runder de 100 år gammel, kan man stadig være fyldt med livskraft.

Sådan ser det i hvert fald ud hos Frørup Andelskasse, der fylder 100 år den 21. marts.

Resultatet i 2018 blev præsenteret for andelshaverne ved den traditionelle generalforsamling i minihallen i Tårup den 12. marts, og regnskabet viser et resultat før skat på 2,9 millioner kroner. Det betegner andelskasse selv som tilfredsstillende, selv om der er tale om en betydelig tilbagegang i forhold til 2017, hvor overskuddet før skat nåede op på knap 11 millioner kroner.

Selve forretningen er - som sædvanligt - gået frem for Frørup Andelskasse, men den store forskel i forhold til 2017 er "kursreguleringer" af andelskassens store beholdning af værdipapirer. Den konto udviste i 2018 et underskud på 5,5 millioner mod et overskud sidste år på 6,8 millioner kroner året før.

Lige som tidligere fremhæver Frørup Andelskasse, at man er meget solidt funderet og langt overgår myndighedernes krav til soliditet.

Frørup Andelskasse har en strategi om kontrolleret vækst, og det passer godt med det faktum, at pengeinstituttet i løbet af året 2018 fik tre procent flere kunder, og samtidig steg udlånet med 3,8 millioner kroner til 315 millioner.

Andelskassen er kendt for at passe godt på ikke bare kundernes men også sine egne penge. Men udgiften til personale og administration er steget med 0,9 millioner kroner. Det skyldes dels stigende udgifter til personale, men næsten halvdelen af beløbet skyldes faktisk festlige omstændigheder, nemlig 100 års jubilæet.

Der er sat 400.000 kroner af til fejringen. På selve dagen den 21. marts inviterer Frørup Andelskasse til åbent hus på Sportsvænget 2 mellem klokken 14 og 17.

Desuden er andelshaverne inviteret til jubilæumsfesten, der foregår i omgange: I april på Hotel Nyborg Strand og i maj i telte på Frørup Andelskasse Arena - altså lige uden for vinduerne på andelskassens bygning mellem Frørup og Tårup.

Frørup Andelskasse har 3342 andelshavere. Om dem hedder det i pressemeddelelsen for årsresultatet:

"Frørup Andelskasse har i alt 3.342 andelshavere med en samlet andelskapital på 1,2 millioner kroner Med andre ord er 99,4 procent af den samlede egenkapital på 217,8 millioner kroner indtjente midler gennem andelskassens 100-årige historie."