- Miljøvenner, spis kød

Åbent hus hos hobbylandmand, der bruger sin kvæg til at pleje naturen rundt om på Fyn.

Svindinge: Der er lagt op til hyggelig klapperi af bløde kalve og køer og en snak om natur, klima og miljø, når der er åbent hus på Tingstedgaard ved Svindinge søndag den 26. maj.

Her indbyder Jan Toftegaard Støckel og hans familie gæsterne til at komme og opleve det skotske højlandskvæg på nærmeste hold. Blandt andet kan man hilse på Perle - en meget tam kalv, født i marts.

Kvæget fra Tingstedgaard bruges især til at pleje kommunale natur-arealer i Nyborg, Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommuner.

- Jeg vil gerne i dialog med folk denne dag. I øjeblikket bliver der jo nærmest drevet klapjagt på folk, der spiser kød. Men jeg vil opfordre folk til fortsat at købe kød som vores. For hvis vi ikke kan sælge vores kød, er der heller ikke penge i at sætte dyrene ud og pleje naturen - og så vil vigtige kulturlandskaber forsvinde og gro til, siger Jan Toftegaard Støckel.

Gården ligger på Glorupvej 16 lige uden for Svindinge og der er åbent i tidsrummet ni til 17. Der er gårdbutik med mulighed for at købe naturkød med hjem.