Det er ikke altid lige sjovt at være folkevalgt for Dansk Folkeparti. Det benytter Anne-Marie Palm-Johansen Ørbæk Marked til at lave om på.

Ørbæk: Ørbæk Marked er også et marked for lokalpolitik. Både Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti har stande med markedspladsen. Og især for sidstnævnte er Ørbæk Marked en kærkommen lejlighed til at forsøge at vinde de vælgere tilbage, som i stort tal har forladt Dansk Folkeparti efter folketingsvalget i juni. - Jeg bliver høj af at gøre folk glade, som by- og regionsrådsmedlem Anne-Marie Palm-Johansen siger. Sådan som hun for eksempel gjorde det, da hun i dagene op til Ørbæk Marked fik byen til at stå sammen om at hjælpe to af landevejens farende svende, der var kommet lidt i vanskeligheder.

De to landevejsridderes deltagelse i Ørbæk Marked var kommet i fare, efter at en cykeltrailer var brudt sammen og en af deres barnevogne var godt på vej til at gøre det samme. Den ene af de to farende svende havde også kun et legetelt at overnatte i. Men så lagde Anne-Marie Palm-Johansen et opslag om "Fuzzys" og "Rasmus Klumps" nød op på Facebook. Og i løbet af ganske kort viste gode borgere i Ørbæk sig parat til at hjælpe. - Efter 23 minutter havde vi allerede et telt. I løbet af aftenen dumpede der én barnevogn ind. Og næste dag havde vi pludselig to barnevogne, fortæller Anne-Marie Palm-Johansen.

Et politisk formål Hun lægger ikke skjul, at der også var et politisk formål med at hjælpe "Fuzzy" og "Rasmus Klump". Og med i det hele taget at møde mennesker med glæde. - Det drejer sig om at vise, at vi rent faktisk gør en forskel. Jeg er ikke kun gået ind i politik, fordi jeg vil have grænsebomme og alt muligt andet. Det handler også om det, Mother Theresa engang sagde: 'Hvis du ikke kan hjælpe hundreder af mennesker, så hjælp blot ét", fastslår Anne-Marie Palm-Johansen. Og som hun tilføjer, mens hun med et stort smil og højt humør deler karameller ud til de forbipasserende på Ørbæk Marked: - Jeg bliver sgu høj af at vide, at jeg har gjort nogen glade.