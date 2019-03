Status på fire måneders kommunal p-kontrol i midtbyen er bøder for 56.000 kroner og udgifter til etablering og drift for 217.000 kroner - altså en nettoudgift på 189.000 kroner. Det ligner umiddelbart en dårlig forretning for kommunen?

Det er verdens dårligste forretning. Men det koster at gennemføre kontrol. Jo mere du skal gå, jo dyrere bliver det. Du kommer aldrig til at tjene penge.

Startudgifterne indeholdt også éngangudgifter. Er I klar til at forsætte indsatsen mod p-syndere trods den dårlige forretning.

- Vi må jo næsten sige, groft sagt, at så længe de ikke opfører sig ordenligt sådan rent parkeringsmæssigt, så koster det kommunen penge. Jo færre gange vi går ud, jo billigere bliver det egenligt for kommunen og i sidste ende for skatteborgerne, der selv kommer til at betale gildet. Det er simpelthen adfærden hos bilisterne, der skal ændres..

I år er det 70 procent af p-afgiften, I skal aflevere til staten. Det er lige før, I er nødt til at forstærke indsatsen for at hente nogle af de tabte indtægter på bøderne?

- Jo mere vi forstærker indsatsen, jo mere koster det jo også. Vi kommer aldrig til at tjene penge på det.

Hvad har kontrollen betydet for bilisternes p-adfærd i den tidsbegrænsede parkering

- Det er faktisk ikke mange, der holder voldsom lang tid. Det er alle de ulovlige parkeringer, hvor folk smider bilen på gadehjørner, og hvor der står skilte med standsning og parkering forbudt.

I har også gjort noget for at gøre det nemmere for bilisterne at parkere. Etableret nye p-pladser blandt andet?

- Vi laver mange tiltag, p-pladser og i forbindelse med strategisk bydesign, hvor der bliver noget intelligent parkering, så man via en app kan finde ledige pladser. Det kører ikke helt endnu, men vi har kørt forsøg med en app et års tid med succes. Det bliver hurtigt udbredt til resten af byen. Men på deciderede ulovlige parkeringer, der hjælper det ikke.

Så Park og Vejs beredne indsatsstyrker kører på med krum hals mellem de parkerede biler og dukker op med jævne mellemrum?

Det går desværre ikke så godt, at vi har nogen som helst planer om at stoppe. Vi er enige i udvalget om, at vi følger den linje, vi har valgt, og vi følger det tæt. Og så tar vi en evaluering - måske hvert halve år. Der er jo kort vej, det er vores egne medarbejdere, der står for status.