Fyens Stiftstidende har stillet de samme spørgsmål om røgfri arbejdstid til to forskellige ansatte i Nyborg Kommune. Fælles for dem er, at de ryger i dag. Anja Lauritzen, aften- og nattevagt i Nyborg Kommunes hjemmepleje.

- Hvornår begyndte du at ryge?

- I syvende klasse. Jeg har vel været en 13-14 år. Dengang var det spændende at ryge, og det måtte man i skolen dengang. Man skulle bare have en rygetilladelse med hjemmefra, og vi syntes jo nok alle sammen, det var spændende at prøve.

- Hvor meget ryger du?

- Jeg ryger en 15-20 stykker om dagen. Når jeg er på arbejde, ryger jeg, når jeg har tid til det. Og nogle gange bliver det så måske kun til to cigaretter i arbejdstiden.

- Har du gjort forsøg på at stoppe?

- Ja, én gang. Og jeg tror faktisk, det var dengang kommunen indførte rygekontrakter, hvor vi skulle betale med 10 minutters ekstra arbejdstid for hver cigaret, vi ryger. Der var vi nogle stykker, som tilmeldte os et rygestopkursus.

- Har du et ønske om at stoppe?

- Ja, jeg overvejer i hvert fald at sætte mit forbrug ned. I første omgang har jeg aftalt med en kollega, at vi går over til e-cigaretter. sammen Og så vil vi holde hinanden op på, at vi kun ryger, når vi har spist vores aftensmad.

- Hvordan har du det med, at du fra den 1. august 2020 ikke må ryge i arbejdstiden?

- Det er lidt noget pjat, at de vil bestemme, hvad vi skal. Hvad bliver så det næste, de vil bestemme? Der mangler også en gulerod for dem, der gerne vil stoppe. Nu er det bare sådan bom, og sådan er det. Men det, der rammer mig allermest, er, at de jo beder os om at være politibetjent for hinanden. For hvem skal ellers holde øje med, hvem der ryger og hvornår?

- Har du gjort dig overvejelser om, hvad du gør, når du ikke længere må ryge i arbejdstiden?

- Jeg overvejer at sætte mit forbrug ned. Men jeg kan ikke sige med 100 procents sikkerhed, at jeg holder op med at ryge. Og det kan også godt være, jeg æder pastiller eller tygger tyggegummi de første 14 dage. Men jeg ved også med mig selv, at jeg falder i på et eller andet tidspunkt, når jeg har travlt på arbejdet, og der er ekstra pres på.

- Mener du, der er grænser for, hvor meget en arbejdsgiver kan blande sig i medarbejdernes livsstil?

- Ja, jeg synes, der er grænser. Der er jo så meget andet, kommunen kan blande sig i, hvis den vil være rollemodel. Så skal de for eksempel også åbne kantinen på rådhuset for alle de unge mennesker, der ellers sidder ude på McDonald's og spiser. Det er jo heller ikke sundt.