Hasmark: Søndag den 28. og mandag den 29. juli - begge dage kl. 21.30 - kommer Zulu Sommerbio til Hasmark Strand Camping med filmene "Ternet Ninja" og "A Star Is Born". Der er således lagt op til en stor filmoplevelse på det store udendørslærred, og hos Nordfyns Erhverv og Turisme glæder man sig sammen med Hasmark Strand Camping over filmvalget.

- Det er første gang Nordfyn er med i ZULU Sommerbio karavanen, og i år eneste sted på Fyn. Derfor er jeg overordentlig glad for at vi kan starte med et brag og kan byde på to meget populære film, siger direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme Per Olesen, i en pressemeddelelse.