Som det eneste sted på Fyn får Hasmark Strand Camping denne sommer besøg af Zulu Sommerbio, der to aftener i sommerferien viser film under åben himmel på et kæmpelærred, der bliver sat op på campingpladsen.

Hasmark: I år kommer Zulu Sommerbio for første gang til Hasmark Strand Camping. De to sommerbio-visninger på Hasmark Strand Camping bliver en søndag og en mandag i slutningen af juli måned, nemlig 28. og 29. juli. - Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at trække en af sommerens helt store hit til Nordfyn. Med Zulu Sommerbio-konceptet, bliver filmforestillingerne på Hasmark Strand Camping blandt andet markedsført på TV2 Zulu og TV2, og vi får igen gjort opmærksom på vores skønne område, siger Per Olesen, direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme, i en pressemeddelelse.

Gratis for alle Zulu Sommerbio er gratis og åbent for alle, selvom det afvikles på campingpladsens område. Og på Hasmark Strand Camping ser man frem til sommereventen. - Vi er super glade for at få Zulu Sommerbio på besøg og tilbyder blandt andet lækker mad i vores restaurant på campingpladsen, inden filmen ruller over det store lærred. Og så vil jeg da opfordre alle til at pakke badetøjet og komme ud og nyde de skønne omgivelser på og omkring campingpladsen ved Hasmark i de dage eventen står på, siger Mette Skifter, ejer af Hasmark Strand Camping. Det er endnu ikke besluttet, hvilke film, der bliver vist ved de to forestillinger i Hasmark. Men der er typisk tale om nye, men ikke biografaktuelle film. Selve filmen bliver vist fra omkring kl. 21.30, når mørket er begyndt at sænke sig.