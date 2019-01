Zombierne kommer: Nyt gyserarrangement på vej til efteråret

I 2019 bringer Nordfynsspillene en begivenhed med gru og rædsel, når Otterup Geværfabrik til efteråret bliver omdannet til et sandt horrorhouse.

Otterup: Hjertebanken, klaprende tænder og høje, skingre skrig kommer til at fylde aftenluften i Otterup, når zombier og andre skumle skabninger indtager Otterup Geværfabrik til efteråret. Nordfynsspillene arbejder i disse dage på at planlægge deres nye gyserarrangement, Nordgys, der ligesom foreningens Juledage fra december er endnu et kulturelt indspark. - Og Otterup Geværfabrik er allerede en ældre, lidt spooky bygning i sig selv, så den passer perfekt til det uhyggelige sceneri, siger Max Hansen, der er formand for Nordfynsspillene. Han og en styregruppe har hentet inspiration fra andre horror-begivenheder som Dystopia i Vejle, Haunted Park i Kauslunde og Horror Nights på Valdemar Slot. Konceptet i geværfabrikken bliver nogenlunde det samme, men kommer i 2019 kun til at forløbe over en enkelt weekend. - Vi skal lige i gang. Og vi skal se på, hvor meget opbakning, der er dertil. Men vi kan love, det bliver en visuel og sjov oplevelse, fortæller formanden.

Hvilke konkrete rædselsvækkende væsener, Nordgys kommer til at have, kan Nordfynsspillene ikke afsløre endnu. Men zombier er på det blodfyldte tapet, ligesom her til Haunted Park i Kauslunde. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Bryd ud af frygten Max Hansen nævner én af de idéer, de har på Ouija-brættet for arrangementet. Det såkaldte Escape Room-koncept, hvor man via svære opgaver, klogskab og list skal bryde ud af et uhyggeligt rum. - Vi vil ikke kopiere én til én fra andre arrangementer. Vi vil lave vores eget, og Escape Room kunne godt være et bud. Et miks mellem to verdener, hvor man nødvendigvis ikke behøver at blive skræmt, mener han. Nordfynsspillene har ingen præcis dato for arrangementet endnu, men vil forsøge at lægge det, så de ikke stjæler publikum fra de andre store gyserbegivenheder.

Max Hansen er formand for Nordfynsspillene. Arkivfoto: Mette Mørk

Skræmmende skuespil Slutteligt håber formanden, at arrangementet vil få flere med interesse for skuespil til at engagere sig hos Nordfynsspillene samt foreningens nuværende frivillige. - Det er et helt nyt tema af totalteater. Så vi håber, at dem, der måske ikke har lyst til at medvirke i musicals eller teaterstykker, kunne være klar på en mere skræmmende og anderledes form for skuespil, lyder det fra Max Hansen. Datoerne for Nordgys på Otterup Geværfabrik bliver fastlagt inden for de kommende uger.