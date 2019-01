Yogastøtteaften for Mitraniketan

Søndersø: Glæd dig til en inspirerende yogaaften, hvor der trænes yogaøvelser fra Indien.

Samtidig introduceres du for nye øvelser og lettere meditationsteknikker. Linda Højlund og Britt Meiborg står for undervisningen.

Aftenen er tilrettelagt for både nybegyndere og øvede. Det er samtidig en god mulighed for, at de som ikke kender til yoga, uforpligtende kan prøve det af. I pausen kan der købes forfriskning.

Tid: Tirsdag d. 22. januar kl. 19.00-21.00. Sted: Vesterbo Træningscenter i Søndersø. Pris: 50 kr og tilmelding til Linda på 50803315.

Pengene fra yogastøtteaftenen går ubeskåret til Mitraniketan, der er er et skoleprojekt for kasteløse og fattige i Kerala i det sydlige Indien.