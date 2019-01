Yoga er også for mænd: Et mentalt pusterum

Morud: Yogatimer har længe været et tilløbsstykke blandt kvinder.

Men en større gruppe mænd i Morud har også opdaget yogaens fordele og har på 2. sæson igen meldt sig til det lokale herre-yogahold med start torsdag den 17. januar i gymnastiksalen på Havrehedskolen.

Yogaunderviser Ditte Louise Seibert har erfaret, at det er nødvendigt med et tilbud for mænd alene. Hun oplever, at de har behov for et uhøjtideligt rum, hvor der er plads til grin, når balancen driller - og en højlydt prut, når en skæv stilling giver luft i maven.

Ditte Louise Seibert oplever, at der især på herreholdet opbygges et særligt fællesskab, hvor der endda er taget initiativ til en lokal mande-yogagruppe på Facebook.