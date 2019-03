Bogense: To bilister med for meget alkohol i blodet blev natten mellem lørdag og søndag standset af politiet på nordfynske veje.

En 45-årig mand fra Nordfyn blev standset på Huggetvej klokken 03.40. Et pust i alkometeret viste en promille på 2,48, og det betød, at bilen blev beslaglagt med henblik på konfiskation.

Bare 20 minutter senere var det en 21-årige kvinde fra Middelfart, der blev gjort opmærksom på, at hun havde drukket for meget til at sidde bag rattet. Alkometertesten viste en promille på 1,18.

Fredag først på aftenen var en spirituspåvirket mand fra Nordfyn skyld i et færdselsuheld i krydset mellem Assensvej og Odensevej, hvor han kørte op i en holdende bil, der blev skubbet op i en tredje bil.

Lørdag ville politiet ikke oplyse mandens promille, men ifølge døgnrapporten var den på 1,54. Dertil kommer, at han allerede er frakendt kørekortet og havde stjålet bilen. /bett