Voxpop om alternativt teater: - Det er virkelig høj kvalitet

Kenneth Clasen, 46 år, halbestyrer:- Jeg synes, at det er et rigtig godt koncept, og at det er flot bygget op. Det er tiltalende at sætte sig ind i, og så er det spændende, at man har vendt formatet rundt, så man får hele personen ind i hovedet lige med det samme. Og så er der det, at det er en lokal historie, som man kan relatere til. Det er jo et emne, der har været i pressen mange gange, men det er anderledes at få det serveret på den her måde. Det er en stærk historie.