Voldsomt vejr: Vikingelaug fraråder nytårstradition

Bogense: Bølgerne slår tirsdag formiddag ind over Østre Mole i Bogense i to-tre meter høje skumsprøjt, og det fik kort før klokken 12 Bogense Vikingelaug til at advare mod at gå i vandet.

- Vi har valgt at fraråde at gå i vandet, fordi det er ret voldsomt lige nu. Det kan være farligt, hvis man bliver slået omkuld og vi kan slet ikke tilråde det for børn eller svagelige, siger formand for vikingelauget, Solveig Bjørnø.

Der var enkelte af de mest garvede vikinger, der prøvede at komme i vandet på læsiden af Bogense Søbads cementplatform, men også her havde bølger og vind stor kraft.

Nytårsbadet den 1. januar plejer at være et stort tilløbsstykke og flere havde da også taget opstilling for at se de badende hoppe i Kattegat.