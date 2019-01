Voldsomt vejr: Vandet er faldet lidt i Bogense

DMI's prognoser sagde at vandstanden i Bogense ville toppe ved 1,29 meter over dagligt vande. Klokken 7 stod vandet 1,60 over dagligt niveau.

Bogense: Beboere, beredskab og kommunale folk var klokken syv onsdag morgen i kamp mod vandmasserne på Østre Mole i Bogense, hvor vandet piskede ind over kanten. Den høje vandstand er kommet bag på beredskabet efter at meteorologerne forudsagde at vinden ville løje af i nat.

- Vi kan se, at vandet nu løber over molen inde i selve Bogenses gamle havn, og det plejer vi at sige sker ved 1,60 meter over dagligt vande, så vi er et godt stykke over det vi får at vide, der skulle være. På de officielle målinger siger den lige nu 1,30, så det er lidt mærkeligt, siger indsatsleder ved Beredskab Fyn Jesper Vestergaard, der ved syv-tiden var i gang med at dokumentere vandstanden i havnen.

På Østre Mole er der lagt sandsække på tværs af vejen og husejer Kjeld Bruun er sammen med folk fra Nordfyns Kommune i fuld gang med at holde kloakafløb fri for tang og skidt, så vandet kan løbe væk. Men det er en umulig opgave, da vandet hele tiden blæser over molekanten i meget større mængder end man kan fjerne.

Kjeld Bruun kan se til, mens hans egen carport og skur allerede er oversvømmet med vand i 5-10 centimeters højde.

- Det er værre end vi havde fået at vide. Eksperterne sagde, at vinden ville løje af i løbet af natten, men den er i stedet taget til, så der har været vindstød af stormstyrke, siger Kjeld Bruun.

Vandet skal toppe 20 minutter over otte, så lige nu holder han vejret for at det sker.

Fyens Stiftstidende følger situationen i løbet af dagen.