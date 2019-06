- Der var fare for spredning til både stuehuset og en naboejendom, som ligger meget tæt på, så vi koncentrerede os i første omgang om at sørge for, at det ikke spredte sig, fortæller indsatsleder Jesper Vestergaard.

Dyr reddet ud

Allerede inden han og hans mandskab kom til stedet, havde beboerne - som var hjemme - sørget for at få et ukendt antal heste ud fra folden i den ene af de to længer.

Det lykkedes herefter brandvæsenet at sørge for, at ilden ikke spredte sig yderligere.

- Men den ene længe er brændt helt ned, og den anden har taget betydeligt skade, fortæller Jesper Vestergaard søndag morgen.

- Vi har været i gang med slukningsarbejdet hele natten, og vi er i øjeblikket i gang med at drosle ned. Vi er i den endelige slukningsfase, fortæller han omkring klokken 7.30.

Hvad der var årsagen til den voldsomme brand er endnu uvist.