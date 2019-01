Voldsom brand ødelagde alt: Åbner midlertidig butik i lukket Fakta

Bogense: Flemming Hansen, ejer af Kvalitetsmøbler på Mejerivej i Bogense, kan stadig ikke helt fatte, at hans forretning onsdag morgen blev ødelagt af en voldsom brand. Det, der er allermest svært for ham at acceptere, er, at han nu ikke kan sende møbler afsted til de kunder, der har bestillinger liggende.

- Tusindvis af tanker går gennem mit hoved. Men en tanke bliver ved med at vende tilbage til mig - og det er fra en dyreudsendelse på Animal Planet. En abeunge bliver kvalt af en slange, men abemoren vælger at fortsætte med at løbe rundt med sin unge hængende på sig i flere uger, selvom den var død af bidet fra slangen. Det svarer til min situation her efter branden. Jeg vil heller ikke acceptere, at jeg er nødt til at holde min forretning i Bogense lukket i en periode, indtil mit varelager bliver opbygget igen, fortæller Flemming Hansen og tilføjer:

- Alt er fuldstændig ødelagt. Det, der ikke er brændt, stinker af røg eller er sodet til. Det er gået værst udover mit lager og værksted, hvor branden opstod. Men soden og røgen har også bredt sig til min butik, hvor der står udstillingsmøbler. Og egetræ suger hurtigt.

Udover hovedkontoret i Bogense har Flemming Hansen også to afdelinger i Ringsted og Silkeborg, som dog kun er butikker uden lager. Det store lager i Bogense er derfor virksomhedens eneste og af den grund rammer branden ekstra hårdt. Også fordi virksomheden leverer sine møbler til kunderne fra dag til dag.

- Det vil tage flere måneder, før vores varelager er opbygget igen, så derfor vil vores leveringstid heller ikke være den samme. Folk skal måske vente en måned eller mere på at få et møbel, og det er jeg selvfølgelig rigtigt ked af, forklarer Flemming Hansen.