Visioner om mere kulturelt krudt i Otterup Geværfabrik

Ønske om at bruge over 13 millioner kroner på Otterup Geværfabrik. Forvandlingen til et Kultur- og Medborgerhus kan i bedste fald gå i gang fra næste år. Afhænger af politisk velvilje.

Otterup: Visionerne er store for at omdanne Otterup Geværfabrik til et moderne og tidssvarende Kultur- og Medborgerhus. Geværfabrikkens bestyrelse har søgt om et kommunalt tilskud på tre millioner kroner, der skal bruges til at realisere første fase af et storstilet projekt på 13-14 millioner kroner.

De 120 abonnenter af Fyens Stiftstidende, som besøgte Geværfabrikken onsdag for at fordybe sig i Ole Ahlberg-udstillingen, blev samtidig forvisset om, ligesom andre gæster, at stedets forhold ikke er i tip-top stand.

Det skal der gerne ændres på. I foråret blev der holdt borgermøde og workshops. Inspireret af de forslag, som kom der, er et endeligt projektforslag udarbejdet. Ønsket er at begynde renoveringen med et nyt indgangsparti.

- Det vil betyde at de nuværende dårlige toiletforhold vil blive ført up to date, herunder handicaptoilet, og at der fra indgangsområdet etableres fordelingsadgang til de områder, som fremover skal kunne fungere uafhængigt af hinanden - multisal, udstillingsområde, caféområde/historiecenter, lyder det i bestyrelsens forslag. Med i planerne er også, at der etableres et nyt køkken og en elevator, der muliggør handicapadgang.