Virker ikke efter tre år: Nye trafikmålere sendes retur til leverandør

Vester Egense: Hvis du indenfor den seneste uges tid, er kørt gennem Vester Egense, har du måske bemærket, at der står to grå bokse ved vejkanten på hver sin side af Gyldensteensvej. De er placeret forskudt fra hinanden, og formålet med disse trafikmålere er blandt andet at måle bilisternes fart, fortæller Tom Hørmann, vejingeniør i Nordfyns Kommune.

- Radartællere tæller både hastighed og mængde. Det er nogle nye, vi har købt, men vi har lidt problemer med at få dem til at virke, så det er et forsøg, vi har gang i lige nu. De vil meget snart blive taget ned, og derefter skal de sendes over til leverandøren, så må vi se, om de kan få dem til at virke, siger Tom Hørmann og tilføjer:

- Der er mange årsager til, at vi laver tællinger. Nogle gange er det fordi, vi får meldinger om, at der bliver kørt for stærkt - for at kunne gøre noget ved det, indhenter vi data fra strækningen. En anden ting, som gælder på store veje som Gyldensteensvej, er vedligehold af vejen. En vej, der bliver brugt af mange biler, kræver mere vedligehold, og målingerne hjælper os med at vise, hvor stor mængden af trafik er.