Villa plyndret for PH-lamper

Designlamper og en dyr taske blev udbyttet, da tyve fredag aften brød ind i en villa på Plantagevej i Morud.

Indbruddet skete mellem klokken 18.10 og 23, da tyven - eller tyvene - brød en terrassedør op og gik i gang med at afmontere huset for dyre PH-lamper. I alt blev der stjålet fire PH-pendler, en væglamper, to læderpuder til en Y-stol samt en taske af mærket Armani. Hvis man i nærmeste fremtid får tilbudt varer i denne kategori til en meget billig pris, vil Fyns Politi meget gerne have et praj.