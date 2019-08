Vikingemarked klar til endnu en tørn

- Henrik Christensen, der ejer Uglernes Verden lidt uden for Bogense, kontaktede os sidste år for at høre, om han igen måtte være en del af vikingemarkedet, og det måtte han selvfølgelig. Det er et godt trækplaster med de der sjove og fascinerende fugle, siger Claus Jakobsen.

- Vi forsøger blandt andet at få et rigtig bredt udsnit af datidens håndværk. Det er lige fra træskærere, smede, glasperlemagere, keramikere med videre. Markedet byder også på vikingekampshow, trækketure på vikingeheste, skydning med bue og pil og meget mere, siger Claus Jakobsen.

Femte gang

Nordfyns Vikingemarked afholdes i år for femte gang i Glavendruplunden. Nordfyns Kommune støtter fortsat markedet med et årligt tilskud, men målet er på sigt at blive uafhængig af disse midler.

- Vi får stadigvæk lidt tilskud fra kommunen for at få det til at løbe rundt, men vi skulle gerne være selvkørende på et tidspunkt. De to udvalgsformænd (Mette Landtved-Holm og Anders Thingholm, red), der støtter op om os, er i øvrigt med i en tvekamp om lørdagen, fortæller Claus Jakobsen. Nordfyns Vikingemarked er støttet af Nordfyns Kommune, Nordfyns Erhverv og Turisme og Skamby og Omegns Borgerforening.

For de sultne sjæle bliver der i år kræset lidt mere for maden.

- Det kulinariske bliver løftet lidt. Det er stadigvæk retter fra vikingetiden, men der er også almindelige retter. Maden kan købes til et fornuftigt prisniveau, påpeger Claus Jakobsen.

Entre: 40 kroner for voksne. 20 kroner for børn. Fri adgang for børn under sværdhøjden.

Se hele programmet for weekenden på hjemmesiden nordfynsvikingemarked.dk.