Vigtigt: Vand skal koges efter fund af colibakterier

Forbrugerne under Jullerup Vandværk skal koge deres vand og må ikke bruge det til at vaske op eller skylle mad.

Jullerup: Jullerup Vandværk advarer lige nu sine forbrugere mod at bruge vandet fra hanen. En analyse har i dag påvist for mange coliforme bakterier i drikkevandet.

Efter fundet har Nordfyns Kommunes natur- og miljøafdeling drøftet situationen med Styrelsen for patientsikkerhed. Styrelsen fortæller, at det kan være forbundet med sundhedsfare at bruge vandet til drikkevand og til husholdningen uden at koge det.

Vandet skal koge ved 100 grader i mindst to minutter, før det må drikkes. Vandet skal også koges inden det for eksempel hældes på en kaffemaskine, lyder advarslen.

Hvis man koger sit vand i en elkedel skal det koges op to gange med cirka fem minutters mellemrum, lyder det i advarslen.

Vandet fra hanen må heller ikke bruges til at skylle grøntsager, frugt eller børste tænder i.

Håndvask rådes man også til at klare i kogt afkølet vand og rengøring og brug af opvaskemaskine frarådes også, hvis ikke opvaskemaskinen kan skylle med mindst 80 grader varmt vand.

Vandværket oplyser, at der bliver taget hyppige prøver indtil der ikke længere kan findes bakterier i vandet. Forbrugerne vil få direkte besked når kogeanbefalingen ophæves.