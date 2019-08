Veteranbiltræf med voldsomt vokseværk: Nu vil arrangør flytte træffet

Træffet for veteranbiler på havnen i Bogense er blevet en så stor succes, at arrangørerne nu i højsæsonen ønsker at flytte træffet helt ud for enden af Vestre Mole.

Bogense: Siden 2013 har det hver tirsdag aften fra starten af maj til omkring midten af september været muligt at opleve gamle og smukke veteranbiler på Vestre Havnevej i Bogense. Veteranbiltræffet havde de første par år omkring 50 biler med på de gode aftener, men med tiden er flere og flere biler blevet en del af arrangementet. Ja, tilslutningen har faktisk været overvældende, fortæller Lars Nørgaard, der sammen med Ulla Simonsen i dag står for at arrangere veteranbiltræffet. - Opbakningen er helt eventyrlig. Der kommer flere og flere biler. Vi har i år været oppe på 169, som det højeste på bare én aften. Og når så mange biler skal placeres på den første del af Vestre Havnevej ved blandt andet kulturhuset Støberiets og Fyens Stiftstidendes parkeringspladser, giver det udfordringer. - Det er et kaos, når vi pludselig er så mange. Derfor arbejder vi på at få flyttet veteranbiltræffet ud for enden af molen næste år i højsæsonen fra cirka midt i juli til midt i august, hvis kommunen og restauranterne også er med på dette. Så undgår vi al den gennemgående trafik, der er, når vi holder træffet. Vi har snakket med Nordfyns Erhverv og Turisme om det, og vi holder et møde en gang i løbet af efteråret, oplyser Lars Nørgaard. Synes du, at I er til gene for nogen, når I er mere end 160 biler parkeret på havnen? - Der er jo altid nogen, der er utilfredse. Vi har besluttet, at folk ikke længere må parkere overfor turistkontoret ud mod havneanløbet, for det skal være sådan, at der kan køre en brandbil igennem. Vores helt store problem er dog, at lokale folk i bil absolut skal passere veteranbiltræffet og ud og vende ved molen og tilbage igen, fastslår Lars Nørgaard.

Ulla Simonsen fra Søndersø, Lars Nørgaard fra Veflinge og Benny Hansen fra Søndersø har været med til at starte veteranbiltræffet i Bogense. I 2013 blev det første arrangement afviklet. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Et ægte havnemiljø Ifølge Lars Nørgaard er der flere grunde til, at veteranbiltræffet er blevet en så stor succes. - Der er et ægte havnemiljø. Du har vandet, restauranterne, is, pølsevogn og meget andet tæt på, og det trækker i folk. I Assens har de igen i år prøvet at starte et træf, men de har fuldstændig droppet det, fordi der kommer ikke nogen mennesker, idet det er en industrihavn, og der sker heller ikke nok, mener Lars Nørgaard. Der er ikke nødvendigt at tilmelde sig, hvis man ønsker at vise sin veteranbil frem. Eneste krav er, at køretøjet skal være over 25 år. - Det er en blandet landhandel af biler, og det er folk glade for, påpeger Lars Nørgaard. Veteranbiltræffet starter fra klokken 17 og fortsætter indtil folk ikke vil mere. - Nogen kommer allerede klokken 16 for at få de bedste parkeringspladser, siger Lars Nørgaard og griner.

De gamle biler parkeres blandt andet ved kulturhuset Støberiet og ved Fyens Stiftstidendes kontor på Vestre Havnevej. Arkivfoto: Magnus Ørum Harkjær

Alle slags biler er velkomne. Så længe køretøjet er over 25 år. Tilmeldning er ikke nødvendig - man møder bare op. Arkivfoto: Magnus Ørum Harkjær

En pølsevogn er også at finde på pladsen blandt de gamle biler, hver gang der afholdes veteranbiltræf. Arkivfoto: Magnus Ørum Harkjær