Verdensmålene i Morud: Pas på naturen og drop 5G

Det skortede ikke på budskaber fra de forskellige telte til gårsdagens temadag om verdensmål 13 i Morud. Fokus var på Natur og Grøn omlægning, og i et af teltene var budskabet, at udrulningen af 5G netværk skal bremses. Ellers vil det have fatale konsekvenser for bierne og i sidste ende os selv.

Morud: Hvis bien forsvinder - forsvinder vi! Budskaberne var til at tage og føle på, da der lørdag blev afholdt temadag om de 17 verdensmål i Morud. På dagen var der repræsentanter fra steder som Vandværk Syd, lokale biavlere og Naturfredningsforeningen, og det fælles tema var verdensmål 13 om Natur og Grøn omlægning. En af dem, der var til stede på dagen for at udbrede et budskab til dem, der lagde vejen forbi de grønne baner bag Langesøhallerne, var Pernille Schriver. Hun er cand. scient., miljøvejleder, og formidlingskoordinator i EHS Foreningen. EHS står for Elektro Hyper Sensitive og er Danmarks forening for elektrosensitive. Hun forklarer, hvorfor foreningen mener, at der straks skal sættes en stopper for planen om at udrulle 5G netværk i Danmark.

- Udover at udrulningen af 5G-netværk strider imod EU's menneskerettighedskonvention, FN's børnekonvention, Bonn- og Bern-konventionerne, strider det også imod habitat-direktiverne og fugle-direktiverne. Og det er derfor, vi står her i dag. Et tysk studie viste for et par år siden, at biomassen af insekter fra 1989 til 2013 er skrumpet med 80 procent. Det er en af de ting, der efter alt at dømme er relateret til stråling. Og vi ved jo alle sammen, at hvis insekterne forsvinder, forsvinder fuglene og i sidste ende hele økosystemet.