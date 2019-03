Rohat Kanat (tv) kommer fra SuperBrugsen i Gentofte. Han er den første af eleverne til at lede butikken, og her får han sparring fra sin underviser fra Tietgen Business i Odense, Preben Lund. Foto: Jonas Andersen

I disse dage er det faste personale sendt hjem fra SuperBrugsen i Otterup. Til at overtage og drive butikken har Coop sendt et hold friske elever fra Tietgen Business i Odense. Målet er at omsætte for én million kroner gennem tilbud og kampagner.

Otterup: Handler man mellem fredag og torsdag i Superbrugsen i Otterup, møder man lidt flere medarbejdere end sædvanligt. Et ungt og energisk hold fra Tietgen Business i Odense har som led i deres uddannelse fået til opgave at varetage en hel butik egenhændigt og har i samme omgang sendt størstedelen af det faste personale på ferie. De er alle i gang med at uddanne sig som ledere i detailbranchen på Tietgen og er hver især tilknyttet forskellige Coop butikker rundt i landet, hvor de skiftevis arbejder i deres respektive butikker og går på uddannelsen i Odense. På førstedagen i Otterup havde de ti trainees, som de kaldes, travlt. Målet er at omsætte for én million kroner i løbet af træningsugen. Lidt mere, end hvad butikken normalt omsætter for, men stadig et realistisk mål, spørger man eleverne. For at opnå det resultat har de iværksat forskellige initiativer, der skal lokke flere kunder til. Heriblandt Facebook-konkurrencer og tilbud.

- Vi er selvstændige og skal stå for alt i butikken, siger Casper Jensen, der får ansvaret for butikken, når han i løbet af ugen skal præsentere den for ledelsen, der kommer på besøg. Foto: Jonas Andersen

Ledelsen holder øje Helt overladt til dem selv er de dog ikke. I løbet af ugen får eleverne besøg af deres chefer fra deres respektive Coop-butikker, og på den sidste dag kommer ledelsen fra Coop og bliver præsenteret for elevernes ideer og fremskridt. - Som en del af vores uddannelse som leder-trainees, skal vi vise, at vi er klar til en lederstilling. Vi har haft en uge til at forberede os, og så skal vi styre butikken i en uge for at vise, at vi godt kan, sagde Casper Jensen fra Vejen, en af de 10 ledertrainees. De har ansvaret for hvert sit område i butikken, og rollen som leder og souschef går på skift mellem dem hver dag. - Det er både udfordrende og lidt nervepirrende, lød det fra Kenneth Kjelgaard, der arbejder i en meget mindre butik i Fårevejle. - I min butik er det primært ungarbejdere, jeg styrer. Så det bliver spændende at få ansvaret for hele butikken. Vi sparer heldigvis meget med hinanden, sagde han. En gang om året sender Coop sine elever ud som et hold for at drive en butik. Det foregår altid på Fyn, hvor uddannelsen er. I øjeblikket har 40 elever overtaget to Coop-butikker i Odense, SuperBrugsen i Otterup og SuperBrugsen i Søndersø.